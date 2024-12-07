Скауты НБА считают, что Брэндон Ингрэм может оказаться в «Лейкерс» (Фишер)

Брэндон Ингрэм может быть обменян в «Лейкерс».

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, скауты НБА видят «Лейкерс » в качестве места для потенциального обмена форварда «Пеликанс».

Журналист отмечает, что не слышал при этом об интересе самых «озерников» к своему бывшему игроку. Калифорнийцы нацелены на укрепление защиты на периметре и приобретение «большого».

«Новый Орлеан » готов обменять Ингрэма , с которым не смог договориться о продлении контракта.