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Брэндон Ингрэм подпишет контракт с Klutch Sports Group

Интересы Брэндона Ингрэма будет представлять Klutch Sports Group.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания подтвердил, что форвард «Пеликанс», который на данный момент считается лучшим свободным агентом предстоящего межсезонья, подпишет контракт с агентством Klutch Sports Group, возглавляемым Ричем Полом.

Минувшим летом «Пеликанс» и Ингрэму не удалось договориться о продлении контракта или обмене в другую команду. «Брэндон хочет остаться. В то же время существует финансовая реальность, с которой мы все столкнулись», — заявил в конце июня исполнительный вице-президент клуба Дэвид Гриффин.

В контракте Ингрэма остался один год, за который он заработает 36 млн долларов. Летом форвард станет свободным агентом.

Ранее в этом месяце форвард «Нового Орлеана» расстался с агентством Excel Sports.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoБрэндон Ингрэм
logoНовый Орлеан
Рич Пол
logoНБА
возможные переходы
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