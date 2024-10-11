Док Риверс об увольнении Хэма из «Лейкерс»: «Человек вывел команду в финал Запада, потом взял внутрисезонный турнир. Странное решение»

Док Риверс поделился мнением об увольнении Дарвина Хэма из «Лейкерс».

На данный момент экс-тренер «озерников» ассистирует Риверсу в «Милуоки ».

«Я рад, что Дарвин в «Бакс». Он тут дольше меня, всех знает, у него отношения с игроками. Доверие является очень важным фактором для игроков.

И, конечно же, он заслуживает быть здесь. Не буду затрагивать все, что там случилось. И все же человек вывел команду в финал Запада, потом взял внутрисезонный турнир, который, как нам сказали, очень важен. И после всего этого его увольняют. Странное решение, очень странное, но это случилось. Это случается со всеми нами. Это часть нашей работы. Но Дарвин Хэм хороший тренер, он должен быть в деле и я рад, что он рядом со мной», – заявил главный тренер «Бакс».