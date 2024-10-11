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Дарвин Хэм об увольнении из «Лейкерс»: «Я не зол и не сержусь. Команда стала лучше за эти два сезона»

Дарвин Хэм впервые прокомментировал увольнение из «Лейкерс».

«Лейкерс» отправили в отставку главного тренера после двух сезонов с результатом 90-74.

«Если брать состояние команды, когда они наняли меня, вплоть до момента увольнения, мне нравится думать, что оно улучшилось. И это все, что меня волнует. Я вложил всего себя, свое сердце и душу в эту команду, пытаясь улучшить ее после сезона с результатом 33-49. И мне удалось вывести ее в финал Западной конференции за один год. Ребята в составе смогли извлечь из этого финансовую выгоду. В следующем сезоне к нам было много внимания и интереса. Нам сильно помешали травмы, но «Лейкерс» все же удалось выиграть внутрисезонный турнир и выйти в плей-офф. Я каждый день благодарю Бога за все случившееся.

Опять же, я благодарен клубу. Я желаю организации только самого лучшего. Я не зол, не сержусь и не озлоблен. У некоторых людей есть определенные мнения, и это именно мнения, но если вы посмотрите на факты, то не думаю, что я должен что-то говорить. Как-то так», – заявил Хэм, который на данный момент работает в штабе «Милуоки».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoМилуоки
logoНБА
logoДарвин Хэм
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