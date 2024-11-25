Джимми Батлер: «Мне нужно чаще атаковать»

Джимми Батлер набирает 30 и более очков во втором матче.

Форвард «Майами » действует агрессивно после возвращения на площадку после травмы.

«Мне нужно чаще атаковать. Когда я более агрессивен, как этого хотят от меня парни, как мне постоянно твердит Эрик Споэльстра , это открывает возможности для всех остальных. Если я смогу стать наконечником нашего нападения, мы будем в порядке. Остально только решить вопрос с защитой», – заключил Батлер .