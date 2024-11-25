Джимми Батлер: «Мне нужно чаще атаковать»
Джимми Батлер набирает 30 и более очков во втором матче.
Форвард «Майами» действует агрессивно после возвращения на площадку после травмы.
«Мне нужно чаще атаковать. Когда я более агрессивен, как этого хотят от меня парни, как мне постоянно твердит Эрик Споэльстра, это открывает возможности для всех остальных. Если я смогу стать наконечником нашего нападения, мы будем в порядке. Остально только решить вопрос с защитой», – заключил Батлер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Закари Вайнбергера
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