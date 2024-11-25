0

Джимми Батлер: «Мне нужно чаще атаковать»

Джимми Батлер набирает 30 и более очков во втором матче.

Форвард «Майами» действует агрессивно после возвращения на площадку после травмы.

«Мне нужно чаще атаковать. Когда я более агрессивен, как этого хотят от меня парни, как мне постоянно твердит Эрик Споэльстра, это открывает возможности для всех остальных. Если я смогу стать наконечником нашего нападения, мы будем в порядке. Остально только решить вопрос с защитой», – заключил Батлер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Закари Вайнбергера
logoЭрик Споэльстра
logoМайами
logoДжимми Батлер
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер: «Не хочу признавать, но Данкан Робинсон отдал невероятную передачу»
9сегодня, 15:15
«Это самые опытные парни в программе. Понимают наши принципы». Эрик Споэльстра оценил стартовую пятерку «Хит»
122 ноября, 14:59
«Я обыграл тебя один на один, так что молчи». Джимми Батлер и Тайлер Хирро поспорили, кто лучший скорер
319 ноября, 17:48Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чарльз Баркли: «Мы узнали о переходе на ESPN из сообщений друзей»
11 минут назад
Кристапс Порзингис планирует дебютировать в сезоне-2024/25 в матче с «Клипперс»
245 минут назад
«В этом прелесть Диллона Брукса». Име Удока высоко оценивает универсальность своих оборонительных игроков
57 минут назад
Сэм Эмик: «Джоэл Эмбиид на 100% участвовал в активности сборной США, что-то произошло перед началом сезона»
5сегодня, 16:40
НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Денвер» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
сегодня, 16:20
Име Удока: «Мы хороши настолько, насколько сильны в защите 1 на 1»
сегодня, 16:05
Фотография «Шива баскетбола» победила в номинации конкурса «Энергия побед» от ОКР
1сегодня, 15:50Фото
Джимми Батлер: «Не хочу признавать, но Данкан Робинсон отдал невероятную передачу»
9сегодня, 15:15
Тайрон Лю: «Нам удалось сформировать единый костяк команды»
4сегодня, 14:59
Евробаскет-2025. Венгрия – Турция, Испания сыграет со Словакией и другие матчи
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Карл-Энтони Таунс может пропустить встречу с «Денвером» из-за ушиба икроножной мышцы
сегодня, 15:30
Американский центровой Дэвид Маккормак перешел из «Милана» в «Альбу»
сегодня, 14:42Фото
Зоран Лукич: «Хочу отдельно поблагодарить двух ребят – Александра Ганькевича и Антона Астапковича»
сегодня, 13:15
Егор Демин о переезде в США: «Спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону»
сегодня, 12:23
Тимоте Луваву-Кабарро получил травму икроножной мышцы. Дата возвращения пока неизвестна
сегодня, 11:10
Наджи Маршалл о поражении в матче с «Хит»: «Нам очень не хватает Дончича. Ультра-суперзвезда»
1сегодня, 10:04
Бен Симмонс допустил серию промахов при бросках без сопротивления на разминке
7сегодня, 09:51Видео
Егор Демин о выступлении за «Кугарс»: «Получаем огромное удовольствие от игры друг с другом»
сегодня, 09:34
«Рокетс» предпочитают развитие молодого состава крупному обмену по ходу этого сезона (Стейн)
8сегодня, 08:38
Марк Кьюбан о вовлеченности в баскетбольные операции «Мэвз»: «Не совсем то, чего ожидал, но больше не влияю на ежедневные решения»
2сегодня, 08:21