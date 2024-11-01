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Чендлер Парсонс о возможном обмене Янниса Адетокумбо: «Это должны быть «Уорриорз», «Тандер» или «Рокетс»

Чендлер Парсонс порассуждал о возможных сценариях перехода Янниса Адетокумбо.

В слухах о направлениях интереса форварда упоминаются «Бруклин» и «Майами».

«Майами» я понимаю из-за стиля жизни. Но если ты хочешь сменить место, чтобы бороться за титул, зачем выбирать одну из этих двух команд? Он, Джимми Батлер и Бэм Адебайо плохо сочетаются друг с другом.

Просто подумайте, с чем нужно будет расстаться, чтобы заполучить его?

Это должна быть одна из трех команд: «Уорриорз», «Тандер» или «Рокетс». Зачем «Оклахоме» менять что-то в текущей ситуации? У «Хьюстона» есть компоненты для сделки. Джейлен Грин, Рид Шеппард. У «Голден Стэйт» есть Куминга и другие интересные активы.

На месте Адетокумбо мне было бы интересно поиграть со Стефом Карри, но у него уже есть версия Карри, и это не работает.

Не знаю, закончит ли Яннис сезон в «Бакс». Но я в любом случае не понимаю выбор этих двух команд», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoМайами
logoМилуоки
logoБруклин
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoДжимми Батлер
logoЯннис Адетокумбо
logoБэм Адебайо
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