Чендлер Парсонс о возможном обмене Янниса Адетокумбо: «Это должны быть «Уорриорз», «Тандер» или «Рокетс»

Чендлер Парсонс порассуждал о возможных сценариях перехода Янниса Адетокумбо.

В слухах о направлениях интереса форварда упоминаются «Бруклин » и «Майами ».

«Майами» я понимаю из-за стиля жизни. Но если ты хочешь сменить место, чтобы бороться за титул, зачем выбирать одну из этих двух команд? Он, Джимми Батлер и Бэм Адебайо плохо сочетаются друг с другом.

Просто подумайте, с чем нужно будет расстаться, чтобы заполучить его?

Это должна быть одна из трех команд: «Уорриорз», «Тандер» или «Рокетс». Зачем «Оклахоме» менять что-то в текущей ситуации? У «Хьюстона » есть компоненты для сделки. Джейлен Грин, Рид Шеппард. У «Голден Стэйт» есть Куминга и другие интересные активы.

На месте Адетокумбо мне было бы интересно поиграть со Стефом Карри, но у него уже есть версия Карри, и это не работает.

Не знаю, закончит ли Яннис сезон в «Бакс». Но я в любом случае не понимаю выбор этих двух команд», – заключил бывший баскетболист.