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Чендлер Парсонс: «Джимми Батлер идеально подошел бы «Хьюстону» и «Кливленду»

Чендлер Парсонс назвал команды, которым Джимми Батлер идеально подошел бы.

«Есть две команды, которые на подъеме, достаточно молодые и нуждаются в легком форварде.

Я думаю, что это «Рокетс». Батлер подходит этой культуре, этой ДНК. Он будет великолепен под руководством Удоки. У них достаточно опытных игроков, и он отлично впишется в их игру.

И это «Кавальерс». Им нужен легкий форвард с тех пор, как ушел Леброн Джеймс. Батлер подходит им и добавил бы им жесткости. Джимми – трудяга и отличный игрок», – сказал Парсонс.

Лу Уильямс добавил, что «Атланта» также может стать претендентом на Батлера.

Сообщается, что «Майами» готов выслушать предложения по Джимми Батлеру. Предпочтительные варианты игрока – «Даллас», «Хьюстон» и «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoДжимми Батлер
logoХьюстон
logoЧендлер Парсонс
logoЛу Уильямс
logoНБА
logoКливленд
logoАтланта
logoМайами
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