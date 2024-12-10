Чендлер Парсонс: «Джимми Батлер идеально подошел бы «Хьюстону» и «Кливленду»
Чендлер Парсонс назвал команды, которым Джимми Батлер идеально подошел бы.
«Есть две команды, которые на подъеме, достаточно молодые и нуждаются в легком форварде.
Я думаю, что это «Рокетс». Батлер подходит этой культуре, этой ДНК. Он будет великолепен под руководством Удоки. У них достаточно опытных игроков, и он отлично впишется в их игру.
И это «Кавальерс». Им нужен легкий форвард с тех пор, как ушел Леброн Джеймс. Батлер подходит им и добавил бы им жесткости. Джимми – трудяга и отличный игрок», – сказал Парсонс.
Лу Уильямс добавил, что «Атланта» также может стать претендентом на Батлера.
Сообщается, что «Майами» готов выслушать предложения по Джимми Батлеру. Предпочтительные варианты игрока – «Даллас», «Хьюстон» и «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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