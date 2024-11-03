Пол Пирс: «Переход Джимми Батлера в «Голден Стэйт» или «Милуоки» имеет больше смысле, чем переход в молодую команду»

Пол Пирс считает, что Джимми Батлер не подошел бы «Хьюстону».

«Я не очень хорошо представляю себе Джимми Батлера в молодой команде. Мне кажется, что в его возрасте он скорее такой игрок, которому нужно преодолеть трудности ветеранской команды ради чемпионства.

Джимми Батлер в «Голден Стэйт » или «Милуоки », или что-то в этом роде, по-моему, имеет больше смысла, чем его переход в молодую команду.

В 35 лет я бы хотел перейти туда, где у меня будет шанс завоевать чемпионский титул. Он способен помочь какой-нибудь команде достичь вершины. Или его может попытаться заполучить «Денвер». В таких командах Джимми будет процветать, потому что он будет более мотивирован. Его чемпионское окно все еще будет открыто, потому что окно «Майами » уже закрыто», – сказал член Зала славы.