Яннис Адетокумбо вколотил сверху, Танасис бурно отреагировал на трибуне

Яннис Адетокумбо исполнил эффектный данк в матче Кубка НБА с «Орландо».

Лидер «Бакс» вколотил сверху левой рукой, его брат Танасис Адетокумбо бурно отреагировал на эпизод на трибуне.

Адетокумбо записал на свой счет 37 очков и 7 подборов, «Милуоки » победил «Орландо » в 1/4 финала Кубка НБА – 114:109.