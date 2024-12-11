Яннис Адетокумбо вколотил сверху, Танасис бурно отреагировал на трибуне
Яннис Адетокумбо исполнил эффектный данк в матче Кубка НБА с «Орландо».
Лидер «Бакс» вколотил сверху левой рукой, его брат Танасис Адетокумбо бурно отреагировал на эпизод на трибуне.
Адетокумбо записал на свой счет 37 очков и 7 подборов, «Милуоки» победил «Орландо» в 1/4 финала Кубка НБА – 114:109.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Милуоки»
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