Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон готовы сыграть в матче плей-офф Кубка НБА с «Орландо»
«Бакс» отчитались о травмах перед встречей с «Мэджик».
Звезды «Милуоки» Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон готовы сыграть в матче 1/4 финала плей-офф Кубка НБА с «Орландо» во вторник.
Адетокумбо (тендинопатия коленной чашечки), Миддлтон (голеностоп) и Маржон Боучэмп (тендинопатия мышцы бедра) с высокой вероятностью выйдут на площадку.
Крис Ливингстон (растяжение связок левого голеностопа) по-прежнему недоступен.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Милуоки»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости