Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон готовы сыграть в матче плей-офф Кубка НБА с «Орландо»

«Бакс» отчитались о травмах перед встречей с «Мэджик».

Звезды «Милуоки» Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон готовы сыграть в матче 1/4 финала плей-офф Кубка НБА с «Орландо» во вторник.

Адетокумбо (тендинопатия коленной чашечки), Миддлтон (голеностоп) и Маржон Боучэмп (тендинопатия мышцы бедра) с высокой вероятностью выйдут на площадку.

Крис Ливингстон (растяжение связок левого голеностопа) по-прежнему недоступен.