Бруну Фернанду поставил сверху через Янниса Адетокумбо

Бруну Фернанду исполнил эффектный данк.

Форвард «Торонто» поставил сверху через звезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Фернанду набрал 8 очков, 13 подборов и 2 передач, «Бакс» одержали победу над «Рэпторс» в матче Кубка НБА – 99:85.