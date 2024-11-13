Бруну Фернанду поставил сверху через Янниса Адетокумбо
Бруну Фернанду исполнил эффектный данк.
Форвард «Торонто» поставил сверху через звезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
Фернанду набрал 8 очков, 13 подборов и 2 передач, «Бакс» одержали победу над «Рэпторс» в матче Кубка НБА – 99:85.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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