Адетокумбо и Лиллард набрали 65 очков на двоих, «Бакс» стали первыми полуфиналистами Кубка НБА
«Милуоки» победил «Орландо» в 1/4 финала Кубка НБА – 114:109.
«Бакс» стали первыми полуфиналистами Кубка НБА. В субботу команда Дока Риверса в Лас-Вегасе сыграет с победителем четвертьфинала между «Никс» и «Хоукс».
В составе «Милуоки» Яннис Адетокумбо (37 очков, 7 подборов) и Дэмиан Лиллард (28 очков, 9 передач) набрали в сумме 65 очков.
У «Мэджик» отсутствовали травмированные форварды Паоло Банкеро, Джонатан Айзек и Франц Вагнер, а также защитник Гэри Харрис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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