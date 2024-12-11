Дэмиан Лиллард: «Возвращаемся в Вегас с настроем завершить то, что начали в прошлом году»

Дэмиан Лиллард рассказал о настрое «Бакс» на решающие матчи Кубка НБА.

Во вторник «Милуоки » справился с «Орландо» в четвертьфинале турнира – 114:109. Год назад клуб из Висконсина остановился на стадии 1/2 финала.

«У «Милуоки» было непростое начало сезона, но сейчас мы набираем ход.

В прошлом году у нас был не самый лучший опыт в полуфинале в Лас-Вегасе. Сейчас мы возвращаемся с настроем завершить то, что начали в прошлом году. На этот раз мы сделаем все правильно», – резюмировал разыгрывающий «Бакс».

В субботу команда Дока Риверса в Лас-Вегасе сыграет с победителем четвертьфинала между «Никс» и «Хоукс».