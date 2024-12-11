Док Риверс: «Наша цель – не просто попасть в Вегас, мы хотим выиграть турнир»
Док Риверс заявил, что «Бакс» нацелены на победу в Кубке НБА.
Во вторник «Милуоки» справился с «Орландо» в четвертьфинале турнира – 114:109.
«Вы ставите перед собой цель и пытаетесь ее достичь. Наша цель – не просто попасть в Вегас, мы хотим выиграть этот турнир», – сказал главный тренер «Бакс».
По словам форварда Янниса Адетокумбо, команда настроена на реванш за неудачу в прошлогоднем Кубке НБА, когда уступила в 1/2 финала.
«В поражениях нет ничего хорошего. Но мы определенно извлекли из этого урок. У нас есть незавершенное дело», – сказал грек.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ABC News
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