Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард набрали 63 очка на двоих в победном матче с «Шарлотт»

«Милуоки» одержал 4-ю победу подряд.

«Бакс» одолели «Хорнетс» со счетом 125:119. Звездная пара «Милуоки » набрала 63 очка.

На счету форварда Янниса Адетокумбо 32 очка, 11 подборов, 6 передач и 2 блок-шота. Баскетболист реализовал 12 из 23 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 7 из 10 штрафных.

В активе Дэмиана Лилларда 31 очко, 4 подбора и 4 передачи. Разыгрывающий забросил 9 из 21 с игры, 3 из 9 из-за дуги и 10 из 11 со штрафной линии.

82 очков защитника Ламело Болла и форварда Брэндона Миллера из «Шарлотт » не хватило для победы.