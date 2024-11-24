Видео
0

Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард набрали 63 очка на двоих в победном матче с «Шарлотт»

«Милуоки» одержал 4-ю победу подряд.

«Бакс» одолели «Хорнетс» со счетом 125:119. Звездная пара «Милуоки» набрала 63 очка.

На счету форварда Янниса Адетокумбо 32 очка, 11 подборов, 6 передач и 2 блок-шота. Баскетболист реализовал 12 из 23 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 7 из 10 штрафных.

В активе Дэмиана Лилларда 31 очко, 4 подбора и 4 передачи. Разыгрывающий забросил 9 из 21 с игры, 3 из 9 из-за дуги и 10 из 11 со штрафной линии.

82 очков защитника Ламело Болла и форварда Брэндона Миллера из «Шарлотт» не хватило для победы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
logoБаскетбол - видео
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoЛамело Болл
logoДэмиан Лиллард
logoНБА
logoШарлотт
logoБрэндон Миллер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламело Болл установил рекорд карьеры по результативности, набрав 50 очков в проигранном матче с «Бакс»
3сегодня, 04:40Видео
«Черт возьми, прямо сейчас». Ламело Болл понял, что «Хорнетс» отправляются в Кливленд
17 ноября, 13:58Видео
Док Риверс в ярости: Ламело запутался в ногах, и «Бакс» проиграли из-за судейской ошибки
1817 ноября, 09:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евробаскет-2025. Литва сыграет с Северной Македонией, Греция примет Великобританию и другие матчи
12 минут назад
НБА. 34+13+8 Йокича помогли «Денверу» разгромить «Лейкерс», 25+7+9 Вембаньямы принесли «Сперс» победу над «Голден Стэйт» и другие результаты
21123 минуты назад
Дабл-дабл (34+13+8) Николы Йокича помог «Денверу» крупно обыграть «Лейкерс»
30 минут назадВидео
Диллон Брукс ввязался в конфликт с Шэйдоном Шарпом и Анферни Саймонсом
152 минуты назадВидео
Дабл-дабл (30+10) Скотти Пиппена-младшего помог «Мемфису» победить «Чикаго»
2сегодня, 05:28Видео
Кевин Дюрэнт является миноритарным ационером компании по производству дронов, активно используемых Израилем
5сегодня, 05:12
25+9+7 от Виктора Вембаньямы позволили «Сперс» одолеть «Уорриорз»
3сегодня, 04:54Видео
Ламело Болл установил рекорд карьеры по результативности, набрав 50 очков в проигранном матче с «Бакс»
3сегодня, 04:40Видео
Фред Ванвлит назвал судью «сучкой» и чуть не попал пальцем в лицо после удаления
1сегодня, 04:25Видео
34 очка Лаури Маркканена помогли «Юте» одолеть «Нью-Йорк»
сегодня, 04:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Еремин: «На Кубке Дружбы можно было проверить молодежную сборную России»
вчера, 20:58
Джейлен Макдэниэлс присоединится к фарм-клубу «Вашингтона»
вчера, 20:07
Брук Лопес почесал голову Беннедикту Матурину во время штрафного броска
вчера, 19:55Видео
Агент: «Факундо Кампаццо получил от «Пао» самое крупное предложение в истории европейского баскетбола, но выбрал «Реал»
1вчера, 19:33
Андрей Кириленко о сборной: «Ребята талантливые, умеющие играть, но в какой‑то момент теряются и не проявляется лидер»
вчера, 19:03
«Олимпиакос» и Никола Милутинов ведут переговоры о новом контракте
1вчера, 18:38
Тайриз Макси о Джареде Маккейне: «Кто сказал, что мы маленькие?»
вчера, 18:20
Андрей Кириленко: «Сборная России сделала много ошибок в матче против Туниса»
1вчера, 18:06
Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых – 58,5
10вчера, 17:18
Команды-претенденты проявляют интерес к Роберту Уильямсу
1вчера, 16:43