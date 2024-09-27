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  • «Тренер, я старался!». Джамал Кроуфорд пытался быстро получить два замечания, чтобы не защищаться против Кобе Брайанта
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«Тренер, я старался!». Джамал Кроуфорд пытался быстро получить два замечания, чтобы не защищаться против Кобе Брайанта

Джамал Кроуфорд рассказал о своей тактике против Кобе Брайанта.

«Когда я должен был защищаться против Кобе Брайанта на своей позиции, я пытался быстро получить два замечания, чтобы меня убрали с этого противостояния.

Хотел просто обороняться против легкого форварда. Занимать свою позицию и бросать с получения. Дайте мне просто встать на мое место. Но нельзя было показывать тренеру, что я напуган. Так что я изображал борьбу: «Тренер, у меня два фола! Я старался!».

Когда люди сравнивают лучших игроков в истории, нельзя недооценивать фактор страха, который испытывала защита. Он мог попасть 1 бросок из 17 и думать, что игра у него идет. И у него было достаточно мастерства, чтобы подкреплять свое самомнение. В какой-то момент его в самом деле прорывало. Он был бесстрашным, особенным. Не встречался с Джорданом на пике, но предполагаю нечто подобное», – заключил 3-кратный лучший «шестой» НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Run Your Race
logoМайкл Джордан
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoДжамал Кроуфорд
logoНБА
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