Джамал Кроуфорд: «Майкл Джордан пытался выменять меня»
Джамал Кроуфорд рассказал, как Майкл Джордан пытался его выменять.
«Я пришел к нему домой, играл с ним, он показал мне свой дом. Он действительно верил в меня. Он даже пытался выменять меня.
Да, он даже устроил мне операцию LASIK. Он уговорил меня пойти и сделать ее. Я полетел в Алабаму, потому что в то время там работал доктор Эндрюс, когда еще не был тем знаменитым доктором Эндрюсом, которого мы все сейчас знаем. Он сделал мне операцию», – рассказал бывший игрок НБА в подкасте Пола Джорджа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
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