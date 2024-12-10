Джамал Кроуфорд: «Майкл Джордан пытался выменять меня»

Джамал Кроуфорд рассказал, как Майкл Джордан пытался его выменять.

«Я пришел к нему домой, играл с ним, он показал мне свой дом. Он действительно верил в меня. Он даже пытался выменять меня.

Да, он даже устроил мне операцию LASIK. Он уговорил меня пойти и сделать ее. Я полетел в Алабаму, потому что в то время там работал доктор Эндрюс, когда еще не был тем знаменитым доктором Эндрюсом, которого мы все сейчас знаем. Он сделал мне операцию», – рассказал бывший игрок НБА в подкасте Пола Джорджа.