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Джамал Кроуфорд: «Узнал легенд НБА на фото в офисе Джерри Краузе. Это помогло мне на драфте»

Джамал Кроуфорд рассказал, как знание легенд НБА помогло ему на драфте.

«В офисе генерального менеджера «Чикаго» Джерри Краузе на стене висело много фотографий, и я был единственным игроком, который узнал людей на фотографиях. Это были Эрл Монро и Уэс Ансельд.

Тогда я еще не знал, но это, вероятно, помогло мне на драфте. Ему понравилось, что я страстно интересуюсь баскетболом. Он рассказал об этом кому-то, кто сейчас работает в лиге. Сам Краузе никогда не говорил мне об этом. Тот человек рассказал мне, что Краузе велел заполучить меня из-за моего интереса к баскетболу», – рассказал бывший игрок НБА.

«Буллс» приобрели Кроуфорда в день драфта у «Кливленда» в обмен на Криса Мима.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
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logoНБА
Джерри Краузе
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