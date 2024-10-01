Джамал Кроуфорд: «Узнал легенд НБА на фото в офисе Джерри Краузе. Это помогло мне на драфте»
Джамал Кроуфорд рассказал, как знание легенд НБА помогло ему на драфте.
«В офисе генерального менеджера «Чикаго» Джерри Краузе на стене висело много фотографий, и я был единственным игроком, который узнал людей на фотографиях. Это были Эрл Монро и Уэс Ансельд.
Тогда я еще не знал, но это, вероятно, помогло мне на драфте. Ему понравилось, что я страстно интересуюсь баскетболом. Он рассказал об этом кому-то, кто сейчас работает в лиге. Сам Краузе никогда не говорил мне об этом. Тот человек рассказал мне, что Краузе велел заполучить меня из-за моего интереса к баскетболу», – рассказал бывший игрок НБА.
«Буллс» приобрели Кроуфорда в день драфта у «Кливленда» в обмен на Криса Мима.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости