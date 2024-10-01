Джамал Кроуфорд: «Узнал легенд НБА на фото в офисе Джерри Краузе. Это помогло мне на драфте»

Джамал Кроуфорд рассказал, как знание легенд НБА помогло ему на драфте.

«В офисе генерального менеджера «Чикаго » Джерри Краузе на стене висело много фотографий, и я был единственным игроком, который узнал людей на фотографиях. Это были Эрл Монро и Уэс Ансельд.

Тогда я еще не знал, но это, вероятно, помогло мне на драфте. Ему понравилось, что я страстно интересуюсь баскетболом. Он рассказал об этом кому-то, кто сейчас работает в лиге. Сам Краузе никогда не говорил мне об этом. Тот человек рассказал мне, что Краузе велел заполучить меня из-за моего интереса к баскетболу», – рассказал бывший игрок НБА .

«Буллс» приобрели Кроуфорда в день драфта у «Кливленда» в обмен на Криса Мима.