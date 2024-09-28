  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джамал Кроуфорд о «Клипперс» Пола и Гриффина: «Одна из лучших команд, которая не стала чемпионом»
1

Джамал Кроуфорд о «Клипперс» Пола и Гриффина: «Одна из лучших команд, которая не стала чемпионом»

Джамал Кроуфорд высоко ставит «Клипперс» времен Криса Пола и Блэйка Гриффина.

«Мы были одной из лучших команд, которая не стала чемпионом.

У нас был такой сильный состав. Мы были вторыми по количеству побед за пятилетний период, уступив, может быть, «Сперс» или «Уорриорз». В команде думали: «Мы выиграем чемпионат». У нас было все. Посмотрите на наш состав, просто вспомните те наши составы. А еще Док, который недавно выиграл титул с «Селтикс» – у нас было все, все необходимые детали.

И сейчас возникает вопрос: «Чувак, почему мы не смогли достичь цели?» Эта расстраивает, когда вспоминаешь тот период. Но я бы ни за что не променял его. Куда бы я ни пошел, будь то тренерская работа или что-то еще, люди всегда отождествляют меня с Lob City (прозвище команды, связанное с яркой игрой и большим количеством аллей-упов – Спортс’’) «Клипперс». Именно с ними. Там я полностью раскрылся», – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
logoДок Риверс
logoКлипперс
logoДжамал Кроуфорд
logoКрис Пол
logoНБА
logoБлэйк Гриффин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
По скандалу «Клипперс» сняли сериал. Его не вытянул даже Лоуренс Фишберн в роли Дока Риверса
1712 июля, 19:09
Мэтт Барнс: «Док Риверс разрушил «Клипперс», когда выдал своему сыну те деньги»
113 июня, 20:24
«Какая история лучше?» Блэйк Гриффин опроверг слухи о вражде с Крисом Полом
518 мая, 18:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» примет «Автодор»
сегодня, 06:42
Карл-Энтони Таунс и его окружение «ошеломлены» обменом в «Нью-Йорк»
127 минут назад
«Автодор» договорился о расторжении контракта с Куинндэри Уизерспуном. Клуб получит денежную компенсацию от игрока
сегодня, 10:05
Мэджик Джонсон: «На месте Бронни попросил бы папу отпустить меня в Лигу развития на весь сезон. Он не готов к НБА»
23сегодня, 09:02
Леброн Джеймс: «Испытываю огромное уважение к Кейтлин Кларк. Я знаю, каково это, когда ты сразу лицо клуба и находишься под пристальным вниманием»
3сегодня, 08:32
Журналист Бомани Джонс: «Леброну нравится побеждать. Джордану нравится сокрушать оппонентов, Кобе такой же»
4сегодня, 08:15
ACB. «Ховентуд» – «Мурсия», «Манреса» встретится с «Валенсией» и другие матчи
1сегодня, 08:03
Мэджик Джонсон прокомментировал слова Эдвардса: «Лучше бы думал о соперниках, а не о том, что случилось, когда ты еще даже не родился»
6сегодня, 07:50
«Панатинаикос» лидирует в Евролиге по среднему росту, у «Виллербана» самая возрастная команда
1сегодня, 07:18
Сайт Eurohoops составил Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Лидируют Везенков, Ларкин и Джеймс
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Расселл Уэстбрук: «Выхожу на площадку, чтобы надрать кому-нибудь задницу»
45 секунд назад
Карл-Энтони Таунс отреагировал на обмен в «Никс» в социальных сетях
19 минут назад
Леброн Джеймс: «Не сомневаюсь в перспективах сборной США. Эдвардс, Тейтум, Банкеро, Холмгрен, Флэгг – у нас много талантов»
18 минут назад
«Буллс» воспользовались опцией продления в контракте новичка Дэйлена Терри
140 минут назад
В Федерации баскетбола Узбекистана выявлены хищения на крупную сумму
145 минут назад
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» – «Тренто», «Трапани Шарк» против «Виртуса»
сегодня, 10:56
Винс Картер не сдержал эмоций, когда узнал, что «Торонто» выведет из обращения его номер
4сегодня, 10:33Видео
Саша Обрадович о фаворитах Евролиги: «Олимпиакос», «Пао», «Реал», «Фенербахче», «Барселона», «Милан» и «Монако»
сегодня, 10:25
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» – «Морнар Бар», «Будучность» сыграет со «Сплитом»
сегодня, 10:11
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» – «Сен-Кантен», «Элан Шалон» сыграет с «Парижем»
сегодня, 09:59