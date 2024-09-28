Джамал Кроуфорд о «Клипперс» Пола и Гриффина: «Одна из лучших команд, которая не стала чемпионом»
«Мы были одной из лучших команд, которая не стала чемпионом.
У нас был такой сильный состав. Мы были вторыми по количеству побед за пятилетний период, уступив, может быть, «Сперс» или «Уорриорз». В команде думали: «Мы выиграем чемпионат». У нас было все. Посмотрите на наш состав, просто вспомните те наши составы. А еще Док, который недавно выиграл титул с «Селтикс» – у нас было все, все необходимые детали.
И сейчас возникает вопрос: «Чувак, почему мы не смогли достичь цели?» Эта расстраивает, когда вспоминаешь тот период. Но я бы ни за что не променял его. Куда бы я ни пошел, будь то тренерская работа или что-то еще, люди всегда отождествляют меня с Lob City (прозвище команды, связанное с яркой игрой и большим количеством аллей-упов – Спортс’’) «Клипперс». Именно с ними. Там я полностью раскрылся», – рассказал бывший игрок НБА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий