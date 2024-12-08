Гилберт Аренас: «Лейкерс» нужен Зак Лавин. Им не нужен Джимми Батлер, который может исчезнуть в любое время»
Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» нужен Зак Лавин, но никак не Джимми Батлер.
«Лейкерс» нужно выменять Зака Лавина. Джимми Батлер в его нынешней форме? Спасибо, не надо.
Им не нужен еще один парень, который может исчезнуть в любое время. Им не нужен Джимми, который играет только в четвертой четверти. Им нужен кто-то, кто будет тащить команду. У них уже есть Леброн в четвертой четверти, это 20 очков в четвертой четверти, им больше не нужно», — сказал бывший игрок НБА на Playback TV.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportskeeda
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