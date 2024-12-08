Гилберт Аренас: «Лейкерс» нужен Зак Лавин. Им не нужен Джимми Батлер, который может исчезнуть в любое время»

Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» нужен Зак Лавин, но никак не Джимми Батлер.

«Лейкерс » нужно выменять Зака Лавина . Джимми Батлер в его нынешней форме? Спасибо, не надо.

Им не нужен еще один парень, который может исчезнуть в любое время. Им не нужен Джимми, который играет только в четвертой четверти. Им нужен кто-то, кто будет тащить команду. У них уже есть Леброн в четвертой четверти, это 20 очков в четвертой четверти, им больше не нужно», — сказал бывший игрок НБА на Playback TV.