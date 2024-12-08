Брэндон Ингрэм выбыл на неопределенный срок c серьезным растяжением связок

Брэндон Ингрэм пропустит длительное время из-за травмы.

Форвард «Нового Орлеана» получил серьезное растяжение связок нижней части левого голеностопного сустава и выбыл на неопределенный срок.

Ингрэм получил травму в субботу в проигранном матче против «Оклахомы» (109:119). Форвард «Пеликанс» подвернул лодыжку, приземлившись на ногу Лу Дорта после броска в прыжке. Во время прыжка Ингрэм ударил Дорта локтем в лицо, за что получил фол в нападении.