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Брэндон Ингрэм выбыл на неопределенный срок c серьезным растяжением связок

Брэндон Ингрэм пропустит длительное время из-за травмы.

Форвард «Нового Орлеана» получил серьезное растяжение связок нижней части левого голеностопного сустава и выбыл на неопределенный срок.

Ингрэм получил травму в субботу в проигранном матче против «Оклахомы» (109:119). Форвард «Пеликанс» подвернул лодыжку, приземлившись на ногу Лу Дорта после броска в прыжке. Во время прыжка Ингрэм ударил Дорта локтем в лицо, за что получил фол в нападении.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoБрэндон Ингрэм
травмы
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoЛугенц Дорт
logoОклахома-Сити
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