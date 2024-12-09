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Жорди Фернандес: «Если парни, которые надевают майки «Нетс», не будут играть в защите, им не будет места в нашем составе»

Жорди Фернандес раскритиковал «Бруклин» после поражения от «Милуоки» (113:118).

«Наша защита была ужасной. И если парни, которые надевают майки «Нетс», не будут играть в защите, им не будет места в нашем составе.

Они и сами это знают, они получают удовольствие от игры на своей половине, так что мы будем смотреть видео, разбираться. Но именно так проигрываются матчи в НБА. Мы вообще не защищались в последние три минуты третьей четверти и последние шесть минут четвертой», – заявил главный тренер «Нетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoНБА
logoБруклин
logoМилуоки
Жорди Фернандес
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