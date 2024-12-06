«Набираю форму и привыкаю к ощущениям». Ник Клэкстон играет через боль

Ник Клэкстон продолжает справляться с последствиями проблем со спиной.

Центровой «Бруклина » подписал контракт на 4 года и 100 миллионов этим летом, но столкнулся с растяжением мышц спины в начале сезона. Баскетболист продолжает испытывать болевые ощущения после возвращения в состав в конце прошлого месяца.

«Я на подходе. Процесс затянулся, но я уже близко. Пытаюсь вернуться в игровую форму и привыкаю к ощущениям тела. Вхожу в ритм.

Стараюсь максимально укрепить мышцы, провожу профилактические занятия, забочусь о себе. Мышцы кора, ягодицы, концентрируюсь на этом», – объяснил Клэкстон.

«Нам нужна его лучшая версия, и он близок к ней. Нам нужно, чтобы он оказывал давление под кольцом, он занимается этим. Работает над проходами.

Нам нужна от него и полноценная защита. Не только блок-шоты, но полноценное присутствие в «краске». Прессинг во время пик-н-роллов, агрессия на площадке. Он прогрессирует с каждым днем», – прокомментировал работу центрового главный тренер Жорди Фернандес .

С учетом спада Клэкстон набирает 9,1 очка, 7,6 подбора и 2,2 передачи за 24,8 минуты в среднем в 17 матчах нынешнего сезона.