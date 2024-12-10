Владимир Гомельский о чемпионских перспективах «Бостона»: «Шансы на повторение прошлогоднего успеха не более 20 процентов»
Владимир Гомельский оценил чемпионские перспективы «Бостона».
«Бостон» имеет в составе двух лучших в Лиге «вингов» – Тейтума и Брауна, двух отличных защитников – Уайта и Холидэя. Но не имеет центра. Неплохая ротация до восьмого игрока.
В текущем сезоне конкуренция выросла. «Кливленд», «Нью-Йорк» на Востоке, «Оклахома», «Денвер», «Хьюстон», «Голден Стэйт» – на Западе. Шансы на повторение прошлогоднего успеха, с моей точки зрения, не более 20 процентов», – написал эксперт в своей конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
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