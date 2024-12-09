Бобби Портис: «Мне нравится жест «слишком маленький», но вот «перерезание горла» – это чересчур»

Бобби Портис прокомментировал противостояние Адетокумбо и Брауна.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо и защитник «Бостона» Джейлен Браун обострили свои взаимоотношениях в этом сезоне. В последнем матче (111:105 в пользу «Селтикс») противостояние вышло на физический уровень, а в одном из эпизодов Браун, недавно оштрафованный за жест «перерезания горла» в адрес другого оппонента, показал , что Адетокумбо «слишком маленький».

«Я понимаю, что в баскетболе нельзя принимать все слишком лично. Мы все соревнуемся, охвачены азартом, теряемся в моменте. Случаются в играх эти противостояния, которые тебе нужно преодолеть. Они сталкивались и в предыдущие годы. Это может быть большой историей соперничества, но я не хочу раздувать ситуацию. Думаю, что эти парни просто очень хотят побеждать.

Но я и сам использую жест «слишком маленький». Спасибо моему другу Пэту Беверли.

Но вот жест «перерезания горла» (в адрес Айзейи Стюарта) был чересчур, сумасшедшим», – заключил форвард «Милуоки» Бобби Портис.

«Слишком маленький» – слишком часто используют. Он к месту, когда ты обыграл противника в посте, под кольцом. Какой в нем смысл, когда ты забросил с отклонением? Это размыло понятие, которое в него вложено», – посетовал Дэнни Грин.