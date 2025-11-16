Лука Дончич: «Одна из самых важных вещей для побед команды – это отличная «химия», и, мне кажется, у нас она есть»

Лука Дончич отметил отличные отношения между товарищами в «Лейкерс».

После победы над «Милуоки» (119:95) звездный защитник «Лейкерс » Лука Дончич отметил прогресс в отношениях между товарищами по команде.

«Когда я только пришел, наверное, был более тихим, пытался узнать людей поближе. Но сейчас я просто остаюсь собой, много шучу, троллю. Думаю, что одна из самых важных вещей для побед команды – это отличная «химия», и, мне кажется, у нас она есть», – сказал Дончич.

«Лейкерс» завершили серию из пяти выездных игр с результатом 3-2 и занимают 4-е место на Западе (10-4).