Стефен Карри назвал ключевой 3-очковый в концовке олимпийского финала самым главным в карьере
Стефен Карри назвал 3-очковое попадание, которое считает самым главным.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» набрал 24 очка с 8 трехочковых попаданий, включая 4 на последних минутах, что помогло сборной США победить Францию в финале олимпийского турнира в Париже.
Последнее из них, которое не оставило французам шансов на спасение, Карри считает лучшим за все время выступлений.
«Золотая треха с Францией в концовке.
Этот бросок превосходит остальные по многим причинам, все-таки это была игра за золотую медаль»,- заявил Карри.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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