Стефен Карри назвал ключевой 3-очковый в концовке олимпийского финала самым главным в карьере

Стефен Карри назвал 3-очковое попадание, которое считает самым главным.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » набрал 24 очка с 8 трехочковых попаданий, включая 4 на последних минутах, что помогло сборной США победить Францию в финале олимпийского турнира в Париже.

Последнее из них, которое не оставило французам шансов на спасение, Карри считает лучшим за все время выступлений.

«Золотая треха с Францией в концовке.

Этот бросок превосходит остальные по многим причинам, все-таки это была игра за золотую медаль»,- заявил Карри .