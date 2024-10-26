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Скотти Пиппен: «Не особо слежу за молодыми звездами»

Скотти Пиппена попросили назвать трех любимых современных игроков.

«Я не особо слежу за молодыми звездами.

Мне нравится смотреть на великие команды. Так что я назову Стефа Карри. Мне нравится смотреть на его команду. Не знаю, нравился бы он мне, если бы он играл в плохой команде. Я живу в Лос-Анджелесе, поэтому мне нравится смотреть «Лейкерс» и Леброна, и, думаю, я загляну на Восток и посмотрю, как играют «Буллс».

Я по-прежнему поклонник баскетбола, поэтому слежу за любыми игроками. Я имею в виду, вы заставляете меня исключить Янниса Адетокумбо, который является звездой, исключить Кавая. В баскетболе много великих звезд. Я бы не стал ограничиваться тремя игроками», – сказал шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Front Office Sports
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoНБА
logoСкотти Пиппен
logoСтефен Карри
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