Скотти Пиппен: «Не особо слежу за молодыми звездами»
Скотти Пиппена попросили назвать трех любимых современных игроков.
«Я не особо слежу за молодыми звездами.
Мне нравится смотреть на великие команды. Так что я назову Стефа Карри. Мне нравится смотреть на его команду. Не знаю, нравился бы он мне, если бы он играл в плохой команде. Я живу в Лос-Анджелесе, поэтому мне нравится смотреть «Лейкерс» и Леброна, и, думаю, я загляну на Восток и посмотрю, как играют «Буллс».
Я по-прежнему поклонник баскетбола, поэтому слежу за любыми игроками. Я имею в виду, вы заставляете меня исключить Янниса Адетокумбо, который является звездой, исключить Кавая. В баскетболе много великих звезд. Я бы не стал ограничиваться тремя игроками», – сказал шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Front Office Sports
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