Виктор Вембаньяма о травме спины: «Не беспокоюсь об этом в долгосрочной перспективе»

Виктор Вембаньяма рассказал о ситуации с болями в пояснице.

Бигмен «Сперс» пропустил несколько матчей из-за проблем со спиной. Вернувшись в воскресенье во встрече с «Пеликанс», француз после неудачного падения на время уходил в раздевалку, но затем продолжил игру.

«Мне пришлось провести много времени, чтобы заново разогреться и убедиться, что я готов вернуться. Вариант с тем, чтобы не выходить был, да, но мы решили, что можно продолжить игру.

Я не беспокоюсь, что это будет мешать мне в долгосрочной перспективе. Это одна из наименее серьезных травм в моей карьере, хотя при этом одна из самых достающих», – рассказал Вембаньяма .