Виктор Вембаньяма о травме спины: «Не беспокоюсь об этом в долгосрочной перспективе»
Виктор Вембаньяма рассказал о ситуации с болями в пояснице.
Бигмен «Сперс» пропустил несколько матчей из-за проблем со спиной. Вернувшись в воскресенье во встрече с «Пеликанс», француз после неудачного падения на время уходил в раздевалку, но затем продолжил игру.
«Мне пришлось провести много времени, чтобы заново разогреться и убедиться, что я готов вернуться. Вариант с тем, чтобы не выходить был, да, но мы решили, что можно продолжить игру.
Я не беспокоюсь, что это будет мешать мне в долгосрочной перспективе. Это одна из наименее серьезных травм в моей карьере, хотя при этом одна из самых достающих», – рассказал Вембаньяма.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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