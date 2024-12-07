Виктор Вембаньяма пропустил второй матч подряд из-за проблем со спиной. У «Сперс» серия из трех поражений
Виктор Вембаньяма остается в лазарете «Сан-Антонио».
Бигмен «Сперс» пропустил матч с «Сакраменто» (113:140) в пятницу из-за болей в пояснице.
Вембаньяма появлялся на площадке во время разминки, но команда приняла решение не использовать его во втором матче подряд.
Исполняющий обязанности главного тренера «Сперс» Митч Джонсон сказал, что «есть надежда» на возвращение француза к домашнему матчу в воскресенье против «Пеликанс».
Техасцы потерпели третье поражение подряд и имеют результат 11-12 (11-е место на Западе).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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