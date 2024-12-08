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«Использую свой шанс, пока он есть». Джулиан Шэмпени установил рекорд результативности в 30 очков в отсутствие Виктора Вембаньямы

Джулиан Шэмпени рассказал о своем сезоне.

23-летний форвард проводит 3-й сезон в лиге, набирая 12,6 очка и 5,1 подбора в среднем. Шэмпени вышел в основе во всех 23 матчах. В последней игре против «Сакраменто» форвард набрал рекордные для себя 30 очков и 6 трехочковых попаданий (6 из 12).

«Стараюсь просто делать свою работу, некоторые игры будут складываться так, некоторые я закончу с 5 очками. Но буду выходить и стараться по максимуму, делать все маленькие вещи, которые могут помочь команде побеждать. Буду исполнять свои броски, пока у меня есть такие шансы.

Нам, молодым игрокам, очень помогает наблюдение за Крисом Полом. Тем, как он заботится о своем теле, его ежедневным подходом к игре. Многих из нас это направит по нужному пути. Он готов ко всему, знает каждую деталь скаутского отчета. Он профессионал из профессионалов, и мы очень благодарны ему за это», – рассказал Шэмпени.

Форвард Виктор Вембаньяма и защитник Девин Васселл могут вернуться в состав «Сан-Антонио» в игре с «Новым Орлеаном».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: San Antonio Express-News
logoНовый Орлеан
logoДжулиан Шэмпени
logoНБА
logoСан-Антонио
logoСакраменто
logoВиктор Вембаньяма
logoДевин Васселл
logoКрис Пол
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