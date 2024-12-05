Крис Миддлтон дебютирует в сезоне в пятницу в матче против «Бостона»

Крис Миддлтон готов вернуться на площадку.

Форвард «Милуоки » проведет свой первый матч в этом сезоне в пятницу против «Бостона » на выезде, сообщает инсайдер Бобби Маркс.

Миддлтон пропустил начало сезона из-за межсезонных операций на обеих лодыжках. В последние недели он увеличил активность на тренировках и участвовал в играх 5 на 5.

В прошлом сезоне Миддлтон в среднем набирал 15,1 очка, 5,3 передачи и 4,7 подбора. «Бакс» занимают 5-е место на Востоке с результатом 11-10.