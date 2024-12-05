Крис Миддлтон дебютирует в сезоне в пятницу в матче против «Бостона»
Крис Миддлтон готов вернуться на площадку.
Форвард «Милуоки» проведет свой первый матч в этом сезоне в пятницу против «Бостона» на выезде, сообщает инсайдер Бобби Маркс.
Миддлтон пропустил начало сезона из-за межсезонных операций на обеих лодыжках. В последние недели он увеличил активность на тренировках и участвовал в играх 5 на 5.
В прошлом сезоне Миддлтон в среднем набирал 15,1 очка, 5,3 передачи и 4,7 подбора. «Бакс» занимают 5-е место на Востоке с результатом 11-10.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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