Крис Миддлтон: «Было сложно сбалансировать восстановление обеих ног, чтобы избежать других проблем»

Крис Миддлтон дебютирует в сезоне в матче с «Бостоном».

Форвард «Милуоки» возвращается после операций на обеих лодыжках.

«Это была самая сложная реабилитация из-за двух операций. Мне нужно было сбалансировать восстановление обеих ног, не компенсировать ничего, чтобы избежать других проблем.

Так что было очень тяжело вернуться, добиться хорошего ощущения физически и психологически, быть в форме, готовым, уверенным в том, что я собираюсь делать на площадке.

Мне нужно было избежать психологического тупика. После стольких операций, восстанавливаясь, я пытался сохранить свежесть, чтобы потом выдержать длительный сезон. В нем будет много всего, мне, наверняка, достанется, нужно быть к этому морально готовым.

Немного нервничаю от того, как буду чувствовать себя на площадке. Иногда кажется, что тебя сейчас вот-вот вырвет, но потом выходишь на паркет – и все в порядке. Буду перебрасывать щит, неважно, нервы, адреналин. Чувствую возбуждение, посмотрю, как все пойдет, и будем отталкиваться от этого», – заключил баскетболист.

«Милуоки» справился с кризисом на старте чемпионата и занимает 5-е место, выиграв 8 из 10 последних матчей.