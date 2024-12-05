Док Риверс: «Надеемся, что Крис Миддлтон вернется очень скоро»

Док Риверс повторил, что, по его мнению, Крис Миддлтон близок к возвращению.

«Он работает изо всех сил и делает все, что должен. Но он еще не выходил на площадку. Нам кажется, что это скоро произойдет, но вы уже это слышали. Мы просто надеемся, что это произойдет очень скоро», — сказал главный тренер «Милуоки ».

Миддлтон восстанавливается после операций на обеих лодыжках. В среду форвард принял участие в тренировке 5 на 5.