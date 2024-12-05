Док Риверс: «Надеемся, что Крис Миддлтон вернется очень скоро»
Док Риверс повторил, что, по его мнению, Крис Миддлтон близок к возвращению.
«Он работает изо всех сил и делает все, что должен. Но он еще не выходил на площадку. Нам кажется, что это скоро произойдет, но вы уже это слышали. Мы просто надеемся, что это произойдет очень скоро», — сказал главный тренер «Милуоки».
Миддлтон восстанавливается после операций на обеих лодыжках. В среду форвард принял участие в тренировке 5 на 5.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости