Билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ поступили в продажу
«Баскетбольный Матч всех звезд Единой лиги ВТБ снова готов удивить новой неожиданной концепцией – на «ВТБ Арене».
Самые яркие звезды Единой лиги, популярные исполнители, главные лица российского шоу-бизнеса в первых рядах!
16 февраля, «ВТБ Арена», Москва, 9-й Матч Всех Звезд. Успей купить билет!» – говорится в сообщении Лиги.
«Мы рады сообщить, что билеты на 9-й в истории Матч Всех Звезд в продаже!
Матч звезд пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 16 февраля 2025 года. Рекомендуем приобретать билеты заранее – Лига по традиции ожидает аншлаг, как и на предыдущих Матчах звезд.
У нас уже есть интересная концепция, которая, уверена, понравится многим болельщикам и сделает предстоящий Матч звезд незабываемым», – сказала генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.
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