Илона Корстин о 9-м Матче звезд Лиги ВТБ: «У нас уже есть интересная концепция»

Илона Корстин поделилась ожиданиями от Матча всех звезд Лиги ВТБ.

Сегодня Единая лига ВТБ объявила о старте продаж билетов на Матч всех звезд.

«Мы рады сообщить, что билеты на 9-й в истории Матч Всех Звезд в продаже!

Матч звезд пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 16 февраля 2025 года. Рекомендуем приобретать билеты заранее – Лига по традиции ожидает аншлаг, как и на предыдущих Матчах звезд.

У нас уже есть интересная концепция, которая, уверена, понравится многим болельщикам и сделает предстоящий Матч звезд незабываемым», – сказала генеральный директор Единой лиги.