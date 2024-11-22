Илона Корстин о 9-м Матче звезд Лиги ВТБ: «У нас уже есть интересная концепция»
Илона Корстин поделилась ожиданиями от Матча всех звезд Лиги ВТБ.
Сегодня Единая лига ВТБ объявила о старте продаж билетов на Матч всех звезд.
«Мы рады сообщить, что билеты на 9-й в истории Матч Всех Звезд в продаже!
Матч звезд пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 16 февраля 2025 года. Рекомендуем приобретать билеты заранее – Лига по традиции ожидает аншлаг, как и на предыдущих Матчах звезд.
У нас уже есть интересная концепция, которая, уверена, понравится многим болельщикам и сделает предстоящий Матч звезд незабываемым», – сказала генеральный директор Единой лиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости