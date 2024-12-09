Илона Корстин сообщила, что Матч всех звезд пройдет в формате встречи российских и иностранных игроков Единой лиги ВТБ
Илона Корстин раскрыла детали Матча всех звезд.
Ежегодное событие Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве.
«В этом году игроки будут разделены на две команды – «Хозяева» и «Гости». Как можно догадаться по названию, «Хозяев» будут представлять лучшие и самые звездные российские игроки чемпионата. В состав второй команды войдут наши дорогие гости – лучшие иностранные игроки Единой Лиги ВТБ, которые ярче всех себя проявляют в этом сезоне», – заявила генеральный директор лиги.
Голосование началось в соцсетях лиги и завершится 6 января. Болельщики выберут 8 игроков стартовых составов, остальные участники определятся по итогам голосования СМИ и выбора Лиги ВТБ, всего 24 баскетболиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Матч ТВ»
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