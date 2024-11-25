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Наджи Маршалл о поражении в матче с «Хит»: «Нам очень не хватает Дончича. Ультра-суперзвезда»

Наджи Маршалл назвал причину поражения в матче с «Хит» (118:123 ОТ).

Звездный защитник «Мэверикс» Лука Дончич пропускает последние игры с травмой запястья.

«Ультра-суперзвезда. В сложных ситуациях нам бы хотелось иметь возможность положиться на него. Это то, что он делает лучше всего. Нам очень не хватает Луки Дончича.

Надеюсь, мой кореш наберется сил, и когда он вернется, то сможет взять на себя управление», – сказал форвард «Далласа».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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