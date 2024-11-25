Наджи Маршалл о поражении в матче с «Хит»: «Нам очень не хватает Дончича. Ультра-суперзвезда»
Наджи Маршалл назвал причину поражения в матче с «Хит» (118:123 ОТ).
Звездный защитник «Мэверикс» Лука Дончич пропускает последние игры с травмой запястья.
«Ультра-суперзвезда. В сложных ситуациях нам бы хотелось иметь возможность положиться на него. Это то, что он делает лучше всего. Нам очень не хватает Луки Дончича.
Надеюсь, мой кореш наберется сил, и когда он вернется, то сможет взять на себя управление», – сказал форвард «Далласа».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости