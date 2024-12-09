Брайан Уиндхорст сомневается, что Леброн Джеймс захочет покинуть «Лейкерс» ради «Голден Стэйт»

Брайан Уиндхорст оценил вероятность перехода Леброна Джеймса в «Голден Стэйт».

В феврале сообщалось, что «Уорриорз» якобы пытались заполучить звездного форварда, но тот в итоге остался в «Лейкерс ».

Инсайдер ESPN сомневается в том, что сейчас в этом смысле могут произойти изменения.

«Я бы солгал, если бы сказал, что в лиге не было разговоров на эту тему. «Может ли Леброн пересмотреть свой подход, возможно ли возвращение к этой теме?» Потому что, как вы помните, в прошлом году перед дедлайном «Уорриорз» прорабатывали этот вариант.

Леброн неоднократно давал понять, что хочет остаться в «Лейкерс». Он продлил контракт этим летом. И у него есть пункт о запрете обмена. Так что говорить особо не о чем», – считает Уиндхорст.