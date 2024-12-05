Дрэймонд Грин: «Леброн Джеймс просто временно исчерпал силы. Все забыли прошлый сезон и Олимпиаду»

Дрэймонд Грин не склонен списывать Леброна Джеймса.

«Подвержен ли он влиянию времени? Разумеется. Никто не может этого избежать. Но я не согласен с тем, что его время пришло.

Мне кажется, что он просто устал. Все забыли, что в прошлом сезоне им пришлось напрячься, чтобы попасть в плей-офф. После этого была Олимпиада. Он не получил отдыха и теперь просто исчерпал свои силы.

Мнение, что мы видим резкий спад и окончание карьеры? Да ни черта», – заявил форвард «Голден Стэйт».