Сергей Кущенко: «Уровень баскетбола 3х3 в России значительно вырос»
В рамках визита президент Единой лиги ВТБ принял участие в церемонии награждения победителей и призеров Суперфинала, сыграл в Матче Друзей ЕКЛ 3х3, а также выступил в качестве одного из судей REA DUNK CONTEST. Мероприятие проходило 7-8 декабря в Калуге.
«Мероприятия, которые проводит Единая Континентальная Лига 3х3, всегда организовываются на высочайшем уровне. Если есть возможность, мы всегда на них приезжаем, ведь здесь все сделано с любовью к баскетболу.
Уровень баскетбола 3х3 в стране значительно вырос. Около 30 человек, которые сейчас играют в баскетбол 3х3 по всей России, прошли школы профессиональных клубов Единой Лиги ВТБ или молодежных проектов, и сейчас находятся на высочайшем уровне.
Баскетбол 3х3 – это игра с колоссально быстрым принятием решений, мировой тренд и олимпийский вид спорта. Баскетбол 3х3 показал всему миру, что в него могут играть люди, которые обладают колоссальной энергией и умениями, ведь это очень умная игра», – заявил Кущенко.
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