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Сергей Кущенко об уровне легионеров Лиги ВТБ: «Не выпадаем из общей конструкции мужского баскетбола. Держим уровень»

Сергей Кущенко оценил уровень легионеров Лиги ВТБ.

«Кого бы выделил помимо Алексы Аврамовича и Патрика Миллера? Очень сильного игрока в лице Калеба Агады нашел «Автодор». В матче с «Астаной» нигериец сделал трипл-дабл, который стал всего десятым в истории нашего турнира. Безусловно, это лидер атак саратовцев, который вполне может затащить свою команду в плей-офф. Очень хорош Ксавьер Мун, который стал мотором «Зенита». А какой великолепный у парня прыжок при росте 188 см! В «Пари НН» очень понравился Зак Наталл. По телевизору вряд ли можно увидеть тот объем работы, который он выполняет. Вживую это завораживает. Видно, как Зак быстро принимает решения, как видит площадку, насколько он быстрый, как обыгрывает на раскачке.

Порой Лига ВТБ раскрывает возможности игроков, которые не могли показать себя в других чемпионатах, не получая такие роли. Плюс очень серьезная конкуренция. В каждом матче ты должен действовать на максимуме, чтобы быть конкурентоспособным. За счет этого раскрывается потенциал. Посмотрите прошлый сезон. Где сейчас играет Ксавьер Рэтан-Мэйс, Ненад Димитриевич, который приехал в Россию довольно сырым игроком.

Радует, что мы не выпадаем из общей конструкции мужского баскетбола. Держим уровень. В первую очередь за счет своих клубов. Да, сейчас непросто, но мы работаем над этим», – сказал президент Лиги ВТБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoСергей Кущенко
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
Калеб Агада
Ксавьер Мун
Зак Нуталл
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