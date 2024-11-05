  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Кущенко: «Впечатляет прогресс Кирилла Елатонцева. Он может стать одним из лучших центровых Единой лиги»
0

Сергей Кущенко: «Впечатляет прогресс Кирилла Елатонцева. Он может стать одним из лучших центровых Единой лиги»

Сергей Кущенко назвал российских игроков, которые блеснули на старте сезона.

«Отмечу Тимофея Герасимова, который принял непростое решение вернуться из большого клуба в «Енисей», где он сейчас лучший по всем основным показателям. Наверное, если бы в «Зените» его использовали несколько по-другому, то он бы тоже был полезен. Все-таки хороший возраст, хорошие навыки, хорошее функциональное состояние. С другой стороны, это коммерческая история, коммерческая лига. Результат нужен здесь и сейчас.

Андрей Зубков нашел команду, где ему доверяют на 150 процентов, и в таких условиях он демонстрирует весь свой потенциал. МБА во много держится на нем, других ветеранах, но и молодежь постепенно набирается у них опыта, чтобы сделать следующий шаг. Наверное, хочется, чтобы прогресс был быстрее, но, с другой стороны, пока сыграно не так много игр. Возможно, еще кто-то выстрелит.

Меня впечатляет прогресс Кирилла Елатонцева, который при таком подходе к делу скоро может стать одним из лучших центровых Единой лиги. Это к вопросу, если ты не дашь время молодому игроку и не оценишь, как он принимает решение в сложных матчах, то его истинный потенциал так и останется загадкой», – сказал президент Лиги ВТБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoСергей Кущенко
logoЛокомотив-Кубань
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
logoАндрей Зубков
logoМБА-МАИ
Тимофей Герасимов
Кирилл Елатонцев
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и вышел на 2-е место, «Енисей» уступил «Самаре»
443 ноября, 14:05
Тримбл, Агада, Зубков, Нуталл и Кливленд – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
21 октября, 09:18
Единая лига ВТБ. «Зенит» выиграл в гостях у УНИКСа, ЦСКА взял верх над «Енисеем» и другие результаты
4129 сентября, 16:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Игровая атрибутика Майкла Джордана продана на аукционе за 8,5 миллиона долларов
15 минут назадФото
Дрэймонд Грин: «Джордан Пул играет намного лучше»
449 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» сыграет с УНИКСом
сегодня, 13:09
Леброну не понравился вопрос журналиста о возможных последствиях для «Лейкерс» в случае вылета Дэвиса
7сегодня, 10:13
«Приземлился на то самое место, которое меня убивает». Энтони Дэвис усугубил травму стопы
4сегодня, 09:54
Док Риверс: «Милуоки» будет в плей-офф. Не беспокоюсь об этом»
31сегодня, 09:39
Джа Морэнт и Виктор Вембаньяма – авторы лучших моментов игрового дня НБА
2сегодня, 09:13Видео
Леброн Джеймс: «Бывают моменты, когда мы хороши, а бывают, когда нет. Надо продолжать работать»
8сегодня, 08:56
Дюрэнт стал автором решающего попадания в матче с «Сиксерс». Джордж смазал спасительный бросок
4сегодня, 08:07Видео
«Сперс» выиграли у «Клипперс» 1-ю четверть «+26», но в итоге уступили «-9»
14сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Гомельский о сборной России: «В такой изоляции, как сейчас, полезно играть со всеми»
33 минуты назад
Зак Иди повторил показатели Хакима Оладжувона
40 минут назад
Скотти Барнсу не потребуется операция по поводу перелома орбитальной кости
сегодня, 12:05
Пол Джордж о дебюте: «Мне нужно разыграться. Хорошая новость в том, что физически чувствовал себя отлично»
сегодня, 11:46
Крис Пол: «Будем биться за Поповича»
3сегодня, 11:25
Сергей Кущенко об уровне легионеров Лиги ВТБ: «Не выпадаем из общей конструкции мужского баскетбола. Держим уровень»
1сегодня, 11:19
«Селтикс» и «Наггетс» рассматривали вариант с подписанием Лонни Уокера по ходу сезона. У новобранца «Жальгириса» есть опция выхода в контракте
сегодня, 10:58
Карлик Джонс снова повредил левый голеностоп. Он покинул площадку на 2-й минуте матча с ФМП
сегодня, 10:40
Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Бешикташ», «Тренто» встретится с «Ховентудом»
сегодня, 09:59
Михаил Беленицкий о матче с «Пари НН»: «УНИКС настроен на игру по максимуму»
сегодня, 08:47