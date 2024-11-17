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Сергей Кущенко: «Когда нет международных соревнований, именно клубы Лиги ВТБ должны давать развиваться молодым талантам и помогать выходить им на высокий профессиональный уровень»

Сергей Кущенко обозначил цели Единой лиги ВТБ.

Президент лиги выступил на панельной дискуссии «Создание системы/пирамиды в спортивном клубе» в рамках деловой конференции «Экспо Баскет 2024. Баскетбольный бизнес России», проходящей в Челябинске.

Среди спикеров отметились президент РФБ Андрей Кириленко, президент «Пармы» Сергей Богуславский и менеджеры ряда других баскетбольных клубов.

«Одна из главных целей клубов Единой Лиги ВТБ сегодня: воспитание и развитие качественных игроков высокого уровня, которые, пройдя через все этапы системы подготовки и молодежную Лигу ВТБ, станут частью основной команды. Хороший пример за последние годы показал «Локомотив-Кубань» – сразу 6 воспитанников академии выступают на самом высоком уровне в Единой Лиге ВТБ за свой клуб. Они создают конкуренцию легионерам, они востребованы в нашем чемпионате и естественно вызываются в сборную команду России. Именно «Локо» нашел ту золотую середину между развитием игроков и борьбой за самые высокие места в чемпионате. Где-то пришлось даже пожертвовать результатом на короткой дистанции, но это принесло свои плоды. Надеемся, что философия развития, которой следует «Локомотив», заработает и в МБА-МАИ, где руководство тоже смотрит в будущее, привлекая воспитанников клуба к основной команде. Можем также отметить «Зенит», ЦСКА, «ПАРМУ» и «Нижний», клубы, которые тоже дают результат и готовят игроков для выступления за команды основного чемпионата. 90 процентов игроков сборных различных возрастов играют в клубах Лиги ВТБ. Самое важное – в период, когда нет международных соревнований, что именно клубы Лиги ВТБ должны давать развиваться молодым талантам и помогать выходить им на высокий профессиональный уровень за счет организации качественного соревнования», – заявил Кущенко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой Лиги ВТБ
logoЦСКА
logoСергей Кущенко
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
Сергей Богуславский
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