Сергей Кущенко: «Аврамович — наш Дончич. Забивает на любой вкус»
Сергей Кущенко впечатлен игрой MVP октября Алексы Аврамовича.
«Аврамович — наш Дончич. Забивает на любой вкус. С закрытыми глазами, фантастическая дальняя попытка, реализованная одной рукой в матче с «Зенитом». Скоро будет забивать спиной к кольцу.
Несомненно, ЦСКА подписал большого мастера, который влюбляет людей в баскетбол. В целом отрадно, что команды, несмотря на отсутствие еврокубков, продолжают находить ярчайших игроков, которые держат уровень баскетбола на высочайшем уровне. Для нас это очень важно.
В субботу, 2 ноября, вручили награду Алексе. В этом сезоне решили делать статуэтки именными», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости