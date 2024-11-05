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Сергей Кущенко: «Аврамович — наш Дончич. Забивает на любой вкус»

Сергей Кущенко впечатлен игрой MVP октября Алексы Аврамовича.

«Аврамович — наш Дончич. Забивает на любой вкус. С закрытыми глазами, фантастическая дальняя попытка, реализованная одной рукой в матче с «Зенитом». Скоро будет забивать спиной к кольцу.

Несомненно, ЦСКА подписал большого мастера, который влюбляет людей в баскетбол. В целом отрадно, что команды, несмотря на отсутствие еврокубков, продолжают находить ярчайших игроков, которые держат уровень баскетбола на высочайшем уровне. Для нас это очень важно.

В субботу, 2 ноября, вручили награду Алексе. В этом сезоне решили делать статуэтки именными», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoСергей Кущенко
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
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