  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Кириленко принял участие в заседании Центрального Бюро ФИБА. Он рассказал о ситуации с приглашением сборной Колумбии на Кубок Дружбы
2

Андрей Кириленко принял участие в заседании Центрального Бюро ФИБА. Он рассказал о ситуации с приглашением сборной Колумбии на Кубок Дружбы

Андрей Кириленко стал участником заседания Центрального Бюро ФИБА .

Во время встречи Бюро в швейцарском Ми были подведены итоги прошедшего года.

В частности, на Олимпийских играх в Париже был обновлен рекорд: матчи олимпийского баскетбольного турнира посетили 1 078 319 болельщиков. 

«Продолжается подготовка к женскому Кубку мира-2026, который состоится в Берлине, а также к двум чемпионатам мира U19: они пройдут в следующем году в Лозанне (юниоры) и Брно (юниорки). Отмечены значительные достижения, достигнутые в течение этого года в баскетболе 3х3, а также глобальные перспективы его развития в 2025 году. Также Центральный совет ФИБА одобрил концепцию мероприятий для привлечения игроков в возрастной категории «40+» с целью проведения первого в истории соревнования категории «Мастерс» по баскетболу 3х3 в 2026 году.

На заседании был рассмотрен вопрос по поводу коммуникации с приглашением иностранных сборных команд. Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко рассказал о ситуации, которая произошла с приглашением сборной Колумбии на «Fonbet Кубок Дружбы», который прошел в августе в Перми. После обсуждения члены Центрального Бюро ФИБА пришли к единому мнению, что эту проблему необходимо решать совместно, чтобы подобных инцидентов больше не происходило в будущем», – отмечается на сайте РФБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
logoФИБА
logoРФБ
logoсборная Колумбии
logoАндрей Кириленко
logoолимпийский баскетбольный турнир
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко о сборной Колумбии: «Мы до сих пор разбираемся»
323 ноября, 06:56
Сборная России не получит очки в рейтинг ФИБА за матчи с Тунисом и Ливией
2 ноября, 13:24
Андрей Кириленко: «Мы абсолютно в хороших отношениях с ФИБА, но она полностью зависит от МОК»
222 октября, 18:32
Андрей Кириленко: «Если обращать внимание на политическую ситуацию, на религию, то никакого олимпийского движения быть не может»
1324 сентября, 11:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брайан Уиндхорст сомневается, что Леброн Джеймс захочет покинуть «Лейкерс» ради «Голден Стэйт»
136 минут назад
Пол Пирс о «Вашингтоне»: «Это позор. Им надо что-то предпринимать и менять культуру»
3сегодня, 10:24
Майкл Мэлоун о 104 очках Йокича во время бэк-ту-бэка: «Меня восхищает его умственная и физическая выносливость»
4сегодня, 10:08
Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»
2сегодня, 08:12
Брэндон Миллер и Амен Томпсон – в подборке лучших моментов матчей НБА 8 декабря
1сегодня, 07:29Видео
Карданахишвили, Чадов, Торопов, Кантер и Мун – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
1сегодня, 07:20
Майк Браун 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции
16сегодня, 06:53Видео
Единая лига ВТБ. «Автодор» – УНИКС, «Пари Нижний Новгород» примет «Самару»
1сегодня, 06:38
Патрик Беверли пропустит 6 недель из-за травмы бедра
сегодня, 05:41
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Надежда», «Самара» примет «Спарту энд К»
сегодня, 05:34
Ко всем новостям
Последние новости
Дайсон Дэниэлс: «Трудно сдерживать такого, как Йокич. Сегодня он прибил нас»
21 минуту назад
Сергей Кущенко: «Уровень баскетбола 3х3 в России значительно вырос»
56 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Промитеасом»
сегодня, 10:32
Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Яловаспором»
сегодня, 10:29
Адриатическая лига. «Сплит» – КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цибоной»
сегодня, 09:08
«Филадельфия» не планирует обменивать Гершона Ябуселе
6сегодня, 08:59
Скут Хендерсон забросил со своей половины под сирену в матче с «Лейкерс»
2сегодня, 08:39Видео
Крис Пол о выступлении за «Сан-Антонио»: «Потрясающе. Болельщики, персонал, команда. Первоклассная организация»
1сегодня, 07:58
Стив Керр о жесте Грина: «Он не Стеф Карри, но получилась достойная пародия»
6сегодня, 07:29Видео
Никола Йокич закрыл вторую четверть матча с «Атлантой» попаданием с середины площадки под сирену
5сегодня, 07:09Видео