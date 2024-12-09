Андрей Кириленко принял участие в заседании Центрального Бюро ФИБА. Он рассказал о ситуации с приглашением сборной Колумбии на Кубок Дружбы

Андрей Кириленко стал участником заседания Центрального Бюро ФИБА .

Во время встречи Бюро в швейцарском Ми были подведены итоги прошедшего года.

В частности, на Олимпийских играх в Париже был обновлен рекорд: матчи олимпийского баскетбольного турнира посетили 1 078 319 болельщиков.

«Продолжается подготовка к женскому Кубку мира-2026, который состоится в Берлине, а также к двум чемпионатам мира U19: они пройдут в следующем году в Лозанне (юниоры) и Брно (юниорки). Отмечены значительные достижения, достигнутые в течение этого года в баскетболе 3х3, а также глобальные перспективы его развития в 2025 году. Также Центральный совет ФИБА одобрил концепцию мероприятий для привлечения игроков в возрастной категории «40+» с целью проведения первого в истории соревнования категории «Мастерс» по баскетболу 3х3 в 2026 году.

На заседании был рассмотрен вопрос по поводу коммуникации с приглашением иностранных сборных команд. Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко рассказал о ситуации, которая произошла с приглашением сборной Колумбии на «Fonbet Кубок Дружбы», который прошел в августе в Перми. После обсуждения члены Центрального Бюро ФИБА пришли к единому мнению, что эту проблему необходимо решать совместно, чтобы подобных инцидентов больше не происходило в будущем», – отмечается на сайте РФБ .