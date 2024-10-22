Андрей Кириленко: «Мы абсолютно в хороших отношениях с ФИБА, но она полностью зависит от МОК»

Андрей Кириленко заявил, что допуск России к матчам ФИБА зависит от решения МОК.

— В хоккее безнадега, международная федерация даже не думает снимать санкции. А в баскетболе как обстоят дела?

— Думаю, здесь у всех федераций примерно похожая история. Может быть, в каких‑то индивидуальных видах спорта чуть поспокойнее и попроще.

— Но диалог у вас хотя бы есть?

— Мы абсолютно в хороших отношениях с ФИБА . Но я всегда говорю, что это структура, которая полностью зависит от МОК. И пока не будет какого‑то решения именно с самого верха, то все федерации, находящиеся под этой шапкой, будут очень осторожно себя вести. Все просто ждут каких‑то кейсов, примеров.

— Пока не изберут нового президента МОК?

— Да, как минимум, — сказал президент РФБ .