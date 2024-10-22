Андрей Кириленко: «Мы абсолютно в хороших отношениях с ФИБА, но она полностью зависит от МОК»
Андрей Кириленко заявил, что допуск России к матчам ФИБА зависит от решения МОК.
— В хоккее безнадега, международная федерация даже не думает снимать санкции. А в баскетболе как обстоят дела?
— Думаю, здесь у всех федераций примерно похожая история. Может быть, в каких‑то индивидуальных видах спорта чуть поспокойнее и попроще.
— Но диалог у вас хотя бы есть?
— Мы абсолютно в хороших отношениях с ФИБА. Но я всегда говорю, что это структура, которая полностью зависит от МОК. И пока не будет какого‑то решения именно с самого верха, то все федерации, находящиеся под этой шапкой, будут очень осторожно себя вести. Все просто ждут каких‑то кейсов, примеров.
— Пока не изберут нового президента МОК?
— Да, как минимум, — сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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