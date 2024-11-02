Сборная России не получит очки в рейтинг ФИБА за матчи с Тунисом и Ливией

Россия не получит очки в рейтинг ФИБА за матчи с Тунисом и Ливией.

Сборная России не получит очков в рейтинг ФИБА за предстоящие товарищеские матчи с командами Туниса и Ливии. Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

«За матчи мы очки не получим. Мы вне рейтинга», – сказал Кириленко.

С 22 по 24 ноября в Москве пройдет товарищеский турнир с участием сборных России, Ливии и Туниса.