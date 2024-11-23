Андрей Кириленко о сборной Колумбии: «Мы до сих пор разбираемся»
На пермский Кубок Дружбы в августе вместо национальной сборной приехала любительская команда.
«Ситуация с Колумбией – это, наверное, первый раз за много лет, когда такое произошло. Действительно, никто и подумать не мог, что может возникнуть такая ситуация. Сейчас, когда ты видишь, что такое может быть, ты дважды-трижды страхуешься и подходишь по-другому. Хотя никто не застрахован. Ты надеешься, что федерация с той стороны поведет себя правильно и пришлет тебе команду по силам, которые есть.
Мы до сих пор разбираемся. На самом деле мы попали в период, когда там была смена руководства. То есть мы договаривались с одним руководством, а оказалось, что в последний момент, чуть ли не за день-два, произошла замена. И на самом деле до сих пор не поменялась никакая информация, например, на сайте ФИБА. Мы этот случай для себя зафиксировали и понимаем, как будем действовать в дальнейшем», – заявил президент РФБ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий