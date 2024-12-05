Бэм Адебайо о Тайлере Хирро: «Настал его момент»

Бэм Адебайо признался, что рад за Тайлера Хирро.

«Учитывая, что многие СМИ и болельщики преследовали его из-за прошлых выступлений и травм, сейчас настал его момент.

Он радуется моим моментам, так что для меня это взаимно, я рад за него. Он делает то, что он умеет, а именно набирает очки», – сказал центровой «Майами ».

В победном матче против «Лейкерс » (134:93) Хирро набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 4 передачи при 11 из 19 с игры и 9 из 16 из-за дуги.