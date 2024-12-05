Бэм Адебайо о Тайлере Хирро: «Настал его момент»
Бэм Адебайо признался, что рад за Тайлера Хирро.
«Учитывая, что многие СМИ и болельщики преследовали его из-за прошлых выступлений и травм, сейчас настал его момент.
Он радуется моим моментам, так что для меня это взаимно, я рад за него. Он делает то, что он умеет, а именно набирает очки», – сказал центровой «Майами».
В победном матче против «Лейкерс» (134:93) Хирро набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 4 передачи при 11 из 19 с игры и 9 из 16 из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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